聯盟火速表決通過了限制輪休的新條款，重懲那些膽敢在全國轉播賽事讓球星休息的球隊。首當其衝的就是快艇球星「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard），他也感覺自己被針對了。畢竟媒體報導輪休相關新聞的時候，經常都是使用里歐納德的照片（他以及安東尼戴維斯Anthony Davis）。

里歐納德在媒體日說：「如果聯盟是想嘲笑我在暴龍時期的狀況，他們應該停止這麼做，因為我那一整年都有傷。如果我有能力上場，我會上場的，我每年暑假都是天天苦練，所以這些規定也無法幫助我多打幾場球。」

女籃WNBA因為薪水太低，球員被迫在球季外兼差，或是到海外打球，常有網友譏諷里歐納德是唯一「把NBA當成兼差」的超大牌球員。

快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）說：「我知道很多人質疑球員不想上場，但這並非事實，球員都是很渴望上場的。不幸的是他們身上有傷，如果他們身體健康，他們將會上場比賽。」新規定不允許在全國轉播輪休球星，也不許在平日的比賽輪休超過1位球星，所謂「球星」就是在最近3季入選過明星賽或是聯盟前三隊的球員。