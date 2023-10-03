2024總統大選僅僅只剩3個月左右的時間，然而藍、白兩黨還在為在野整合吵得沸沸揚揚。柯陣營也掀底牌表態「用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的人則退選」，但國民黨未明確回應。一份最新網路民調針對此事展開調查，拋出誰是藍白合的救星，結果讓人相當震撼。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務 》昨（3）日發起最新網路投票，截至今天早上8點為止，總計已有超過6萬人參加。題目為「你認為誰會是促成2024總統藍白合的救星？」。

針對上述問題，有3%的民眾認為是國民黨主席朱立倫、有9%的網友表示是鴻海創辦人郭台銘、覺得是前總統馬英九的有4%、侯友宜競選辦公室執行長金溥聰亦拿到4%、而有高達80%的參與者表態，高雄市前市長韓國瑜才是藍白合救星。

期盼藍白合的網友也紛紛留言表示，「各自努力。希望韓市長把個人政治理想放眼下任黨主席競選」、「唯一支持永遠的韓國瑜，比較有正能量！正義為了國家安全！為了人民來打開來戰勝利」、「拜託趕快整合」、「不合作又是輸」、「馬總統有經驗而且又很善良老實。總比現任的好80倍。現任的只管自己賺錢，不管百姓死活」、「想當然只有那個男人」。