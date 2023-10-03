小犬颱風持續逼近，花蓮縣政府昨深夜畫定縣內海岸、海港與港埠為禁（限）制區域，岸巡人員已陸續到各沿岸拉設封鎖線。（第一二岸巡隊派提供／羅亦晽花蓮傳真）

小犬颱風持續朝台灣逼近，花蓮沿岸已陸續出現長浪，花蓮縣政府昨深夜隨中央氣象署發布海上警報，畫定縣內海岸、海港與港埠為禁（限）制區域，岸巡人員除陸續到各沿岸拉設封鎖線，今晨也前往民眾易聚集觀浪熱點勸退，如擅闖公告警戒區且經勸不離去者，最高可處25萬元以下罰鍰。

小犬颱風來勢洶洶，中央氣象署昨深夜11時30分發布海警，花蓮縣政府同時畫定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，第一二岸巡隊派出所屬各安檢所及巡邏站勤務人員陸續前往岸邊拉設封鎖線，禁止民眾進入。

隨颱風持續靠近，花蓮沿岸已陸續出現長浪，岸巡人員防止民眾至岸際觀浪造成危險，清晨陸續到崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等遊憩熱點，對觀浪民眾柔性勸導，並持續加強轄區巡邏查察，同時請濱海村之村（里）長協助宣導，避免民眾進入管制區域，確保其生命財產安全。

第一二岸巡隊派表示，據中央氣象局路徑研判，小犬颱風暴風圈增強進逼，直撲台灣機率大增，預計今天將開始影響東部及南部海域，未來不排除有直接登陸可能，東部沿岸地區目前受外圍環流影響，已有強陣風及長浪發生。

第一二岸巡隊呼籲，颱風警報發布期間，民眾切勿至海邊逗留及觀浪，擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依《災害防救法》處5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有需救助情事，可撥打「118」，海巡署接獲報後將立即前往協處。