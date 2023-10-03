【街頭大聲公】藍白合怎麼合？「侯柯配」PK「柯侯配」 街訪民眾「真實心聲」全說了

2024總統大選逼近，民眾黨總統參選人柯文哲拋出「比民調」，藍白何時談合作，且「正副」人選為何備受矚目。《中時新聞網》YouTube頻道2日到台北車站詢問民眾對於藍白合的看法，其中有民眾表示支持，並說「藍白合應該可以勝選，超過民進黨的票數，這樣子我們台灣會更穩定」。但也有人直言藍白合提太久了，只為自己讓他失望，因此「不會去投票」。

針對「支持藍白合嗎？」有民眾表示「我個人支持藍白合，如果可以的話，那是在野黨最好整合一起，才有可能打敗現在的執政黨，所以我個人支持」、「支持，因為年輕人大部分很支持柯文哲，國民黨的人很支持侯友宜，藍白合應該可以勝選，超過民進黨的票數，這樣子我們台灣會更穩定」、「如果他們談得攏，我覺得ok，畢竟如果說民進黨一家獨大，對台灣政體也不是好事，但我覺得雖然就算我支持，但現階段好像誰也不讓誰」、「我當然支持，我是藍的，感覺藍白合大概60％有希望(勝選)，沒有合的話，我想民進黨它下不了架，現在就是藍白比較不團結，一定要團結」、「合對整個國家社會比較好，因為合的話朝著有利的方向走，比較不自私」、「我是希望他們可以合在一起，才能把資源做整合」。

但有民眾竟直言「我不支持，也對總統大選沒有興趣了，藍綠已經很久，藍白一合很難，我不會去投票，已經失望，他們好像是為自己政黨演戲」。

至於詢問「支持侯柯配還是柯侯配？」多數民眾則表達「不管怎樣都可以，只要能打敗現在的執政黨，什麼樣的組合都可以接受，如果支持個人的話，我會支持柯文哲當總統，但藍白合的話，不管誰當政誰當副我都可以」、「應該是先讓侯友宜當，畢竟國民黨資源比較多，再過4年換柯文哲當，應該台灣會更好」、「侯友宜吧！形象很好」、「這次藍的應該要有初選，萬一有藍白合當副的就好」。

但也有人說「現在這狀況已經次垂死掙扎，再怎麼做都沒有用了，如果我是賴清德，我現在已經再開香檳慶祝了」。