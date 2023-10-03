為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝向國際化發展，金管會2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請。

由於外界反應中小型投信業者較不易達成相關指標規定，為促使中小型投信業者積極參與，金管會2021年中宣布增訂中小型投信業者適用的放寬後評估指標及面向，符合者亦可取得基本優惠措施。

金管會指出，元大、國泰及第一金投信均符合基本必要條件，可次用基本優惠措施。而元大及國泰投信亦符合其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，並分別符合三面向及二面向規定，可再適用2項及1項選擇優惠措施。

上述3家業者均適用基本優惠措施，包括可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，可申請募集ETF連結基金，以及所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，元大及國泰投信均選擇送審投資海外投信基金申報生效期限，可由30天內縮短至12天優惠，元大投信另選擇放寬每次送審投信基金檔數上限。上述優惠措施為今年10月起至明年9月底止。

金管會期勉國內投信業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信業逐步成長、提升競爭力，並鼓勵投信業提升盡職治理揭露及表現，落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，共同深化永續發展並邁向淨零轉型目標。