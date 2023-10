宏碁(2353)宣布推出旗下首款Chromebook Plus筆記型電腦-Acer Chromebook Plus 515和Acer Chromebook Plus 514,與Google Chromebook Plus計劃一同亮相,展現全新的Chromebook性能,透過升級的螢幕及攝影鏡頭展現絕佳的硬體設計,強化生產力、創造力和多媒體功能。Acer Chromebook Plus 515採用Intel Core處理器,而Acer Chromebook Plus 514則搭載AMD Ryzen 5 7520 C系列處理器。