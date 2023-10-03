電腦到底該不該每天關機，資訊公司WD表示，這其實沒有標準答案，主要取決於個人使用習慣和環境因素，若使用電腦的環境潮濕，建議可讓電腦維持運行，以免濕度侵蝕電子零件，但若使用環境的電壓不穩定，沒用電腦的時候關機比較好。另個人使用習慣也是重要因素，一天內會用電腦多次，每次用完關機恐讓電子產品損耗，建議休眠就好，但如果超過1天以上不會用電腦則建議關機。

資訊公司WD近日在臉書粉專上分享，有些人習慣每天下班以後，就把電腦關機；有些人則是習慣讓電腦持續運行，只讓電腦休眠而已，到底哪一個才是正確的選擇，沒有正確答案，因為主要取決於個人的使用習慣和環境因素。

資訊公司WD表示，身處在濕氣較重的地方，建議讓電腦維持運行比較好，因為長時間關閉電腦，可能導致濕度侵蝕電子零件，除了常見的生鏽外，甚至還會長黴菌，造成電子零件不可逆的傷害。

資訊公司WD指出，如果使用的電腦的地方，屋齡較高或所處地區的電壓不夠穩定，儘管電腦通常配備穩壓器，但長期的電壓波動仍可能損壞電子元件，因此在這樣的情況下會建議沒用電腦的時候可以關機。

資訊公司WD也說，如果每天需要多次使用電腦，每次用完就關機，一天之內開開關關電腦許多次，每次的開關機造成的熱循環可能造成電子產品的損耗，建議一天之內要多次用電腦的人，可以在每一次用完以後，讓電腦休眠比較好，但若超過1天以上的時間不會用到電腦，則可以關機以免浪費能源。