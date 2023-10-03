求職者面試會遇到面試官各種提問，一名女子到應徵的公司面試，面試官問她有無看過公司網站，她事前有做準備，自信地向對方說「貴公司沒有官網」，回答讓面試官滿意，這卻讓她一頭霧水，多數網友看了她的經歷說，面試官的問題是陷阱題，主要是看面試者有無事前做準備，以及是否會說謊。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，近日去面試，面試官問她有沒有看過公司網站，她向對方表示，「貴公司沒有官網」，面試官也肯定地說「對！我們沒有官網」，這問題讓她百思不得其解，「大家有遇過類似問題嗎？是要測試求職者有無做準備嗎？」

貼文激起網友回應，多數人說這類問題通常是陷阱題，「妳遇到陷阱題啦」、「翻開陷阱卡」、「測試妳會不會說謊」、「其實就是想看妳有沒有做點功課」、「代表妳有查」、「測試有沒有準備跟會不會騙人吧？但是我第一次看到面試官這樣問的」。

其他人則分享相似經驗，「之前也是被問有沒有看公司網站，但我真的沒看就直接說沒有，後來竟通知錄取了」、「我也被問過，那次是剛好真的有先看過，所以我就回答有，對方接著要我回答他們公司的屬性」。