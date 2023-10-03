中信銀表示，消費者於淘寶網、淘寶天貓APP購物時，無需至超商或外接讀卡機轉帳付款，可透過中信銀行臺幣存款帳戶扣款。即日起至今年10月31日前完成綁定且付款，可享限量單筆手續費1%減免，首筆消費達新臺幣1000元，再加碼享有限量7%折抵，提供消費者便捷、多元的即時跨境支付體驗。

中信銀行觀察到消費者在跨境電商購物選擇付款方式時，「便利」、「回饋」及「手續費」為三大主要考量因素，且根據國際調研機構Insider Intelligence《Global Retail Ecommerce Forecast》報告，今年全球電子商務市場總額將達6兆美元且每年將以8%至9%的成長速度持續擴張，估計2025年規模將超越7兆美元。

因此，中信銀行獨家推出於淘寶購物APP綁定中信銀行臺幣存款帳戶付款服務，消費者可於使用淘寶APP結帳時選擇綁定，連結至中信銀行Home Bank APP完成身分驗證，體驗更便利的付款方式。