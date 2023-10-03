一名女網友和男友相處都是AA制，最近男友邀她一起出席朋友婚禮，沒想到卻問她打算包多少，認為禮金應該「一人出一半」，男友提供2種方案，合包或各自包，原PO傻眼「那是他朋友，我完全不認識，自己包一包真的很奇怪！」許多網友都勸原PO分手，「好誇張！他朋友結婚，紅包還要跟妳AA」、「平常AA沒問題，這種紅包哪有在AA的？」

一名女網友在《Dcard》發文表示，和男友相處一直都是AA制，男友前陣子到她家拜訪，爸媽帶著男友到處吃、到吃玩，全都是女方付錢。

最近男友邀她一起出席他朋友的婚禮，沒想到卻問她打算包多少，原PO疑惑表示「你的意思是一人一包？」男友回「不然呢？要不然就合包一包，一人出一半。」原PO最後決定各自包，不過仍抱怨「那是他朋友，我完全不認識，自己包一包真的很奇怪！」

貼文曝光後讓網友全看傻眼，「不知道是太摳還是未社會化，妳真的包給他朋友，他朋友以後不知道怎麼回才困擾吧」、「這種紅包哪有在AA，今天是他的朋友，當然他全出」、「誰的朋友誰包啊，要攜伴就包大包一點，不然就自己去，哪有人包紅包給朋友還要另一半AA的？」

也有不少人勸原PO分手，「這種計較太細的人我都覺得好可怕，現在這些事情是小，以後相處一定摩擦更多」、「好誇張，這已經不是AA的問題，也太摳了吧，勸分！」