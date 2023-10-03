農業臉書粉專「Lin bay好油」多次揭露進口蛋問題，版主林裕紘上月自稱遭傳恐嚇威脅家人訊息宣布停更，涉案的許姓男子2日落網，坦承受林指使自導自演發訊息，卻否認偽造文書，桃園地院法官認為進口蛋議題社會關注，許男卻用假名、假帳號、VPN虛擬域外網路迂迴發訊息，事後還刪除帳號，影響社會秩序，有滅證、串證、再犯之虞，且法官認為臉書帳號資料提供者、域外網路技術提供者等共犯還沒到案，因此裁定收押禁見。

「Lin bay好油」林裕紘因進口蛋議題，與農業部多次隔空交火，日前自曝被恐嚇，並張貼有妻小姓名和住家地址的私訊內容，泣訴宣布粉專停止更新，引起網友痛批是綠色恐怖，行政院長陳建仁要求3個月內破案。

專案小組持續追蹤，發現恐嚇訊息來自1間咖啡廳以VPN軟體跨域，佯裝墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入發文，比對監視器影像是住在新北中和許姓男子涉有重嫌，2日收網逮人，許男落網自爆一切是自導自演，供出是林裕紘拜託他用假帳號傳恐嚇訊息，威脅案成全國矚目焦點後雙方還有商量後續，討論過程全都錄音，手機、電腦被查扣後，錄音也因此曝光，但林裕紘早已出境，桃檢訊後將許男聲押。

桃園地院法官深夜開羈押庭，許男坦承發文恐嚇、否認偽造文書，法官認為全案涉及社會評論，影響層面廣泛、討論者眾，且進口蛋議題仍被社會關注中，許男卻使用假名、假帳號、VPN虛擬域外網路方式，以迂迴方法發送恐嚇訊息，意圖規避查緝，足認有反覆實施之虞。

法官認為臉書帳號資料提供者、域外網路技術提供者等共犯還沒到案，許男案發後又有刪除涉案帳號資料檔案，有湮滅證據及串證、串供之虞，為了避免許男湮滅證據、勾串共犯和證人、再犯相同行為，且衡量維護公共秩序，在社群網路使用真實身份以對自己言論負責，以及刑事追訴及訴訟程序進行，裁定許男收押，並禁止接見、通信。