56歲女星蔡閨以前衛浮誇造型和高亢娃娃音聞名，加上眼鏡只戴一半的特殊造型，令不少觀眾印象深刻。近日她上節目參加變裝主題，罕將眼鏡摘下，髮型也改為直順長髮，與原本造型相去甚遠，令不少網友乍看之下驚呼「認不出」，掀起熱議。

資深媒體人呂文婉昨(2)日分享上節目《小明星大跟班》的側拍照，她透露這次錄影單元主題為「變髮變裝」，發文同時不忘提問「猜猜我旁邊這位是？？」只見該女星難得將眼鏡摘下，同時將捲髮改為滑順直髮，搭配空氣短瀏海，瞬間展現出逆齡效果。呂文婉寫下提示：「我們都是數十年不變髮那款喔」，但起初幾乎沒人猜出，讓她驚呼：「沒人認得出？！不會吧。」

面對眾人好奇，呂文婉先是吊胃口笑說：「再讓大家猜一下…等等公布改造前照片。」而她一上傳改造前的照片，立刻讓大批網友認出「是蔡閨！」紛紛留言表示「只覺得很眼熟，但沒法叫出名字，再說以前的她和現在的她差異很大」、「是蔡閨老師，她可是日文某大學的聲樂生。」、「她招牌髮型不見了！所以認不出來，變很多」

蔡閨一向給人樂觀活潑的形象，她曾透露本來父親要把她取名「蔡綠蠵龜」，後來嫌4個字太長才叫做「蔡蠵龜」，對於「龜」這個字，蔡閨表示有些人會覺得「摃龜」不好，但其實烏龜壽命很長，在國外是帶給人們好運跟長壽的象徵，所以出道時藝名才會取做「閨」，希望在演藝圈闖出好成績。