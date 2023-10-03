杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，原本領先的韓國選手鄭喆元因提早慶祝，最後關頭遭我好手黃玉霖以0.01秒之差超前丟失金牌，他在賽後懊悔不已，向隊友及粉絲道歉。這則新聞攻佔韓國媒體頭條、入口網站熱門榜多時，鄭哲元的舉動不僅讓南韓隊丟了金牌，拜他所賜，隊友也要一起去當兵。而南韓的兵役問題也意外引發關注，一名網友在論壇提問「韓國人也是全民都在拚免役嗎？」，文章一出釣出不少內行人回應。

昨（2日）登場的杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽上，南韓隊最後一棒選手鄭喆元在即將衝破終點線時鬆懈，將雙手舉高歡呼，在最後一刻被我好手黃玉霖以一記弓箭步逆轉超前，最終以0.01秒之差痛失金牌。賽後鄭喆元坦承錯誤，他不該得意忘形，由於南韓國際男子賽事關乎免服兵役的福利，隊友崔因鎬還可能受到鄭喆元連累（崔光鎬、鄭秉熹在個人項目摘金）。

「韓國人也是全民都在拚免役嗎？」一名網友在論壇「PTT」發文表示，大學有位同學是南韓人，曾透露南韓多數男生會在大二休學去當兵，這樣畢業後才不會跟社會脫節兩年，但同學因為不想當兵，所以跑來台灣念大學，畢業後也不想回去當兵，所以決定「龜在台灣工作」。

原PO的同學透露，南韓每年在軍中輕生的人數超過100人，霸凌的問題太嚴重，加上又沒有週休二日，這樣的日子要過整整兩年，「跟地獄沒兩樣」。而且與台灣文化不同，南韓的兵變率是100％，當女生知道你要當兵，百分之百會提分手。此番言論讓原PO驚嘆，「南韓是不是也是舉國男生都在拚免役？」。

文章曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「是個人類都不會想當兵」、「對面是金小胖，是人都想跑吧」、「有誰會喜歡被逼去當兵的，全世界都一樣，麥克阿瑟都解答了」、「他們當兩年 而且很硬，不像我們都在掃地」、「台灣當爽兵都一堆人想逃了，何況南韓」、「現在是18個月，不到2年了」。

更有不少內行人回應，「韓國軍隊文化很恐怖」、「韓國跟當兵有關的影集電影幾乎都有霸凌」、「韓國這麼講求輩分年紀的地方，軍中遇到擊敗人的機率大概很高」、「他們學長學弟制應該跟台灣三十年前差不多？」、「韓國當兵會被低學歷的韓國89學長玩」、「麻煩的是社會輿論不準你逃，逃兵就社死」、「他是不打算回韓國了吧，逃兵直接社死耶，沒人看得起你」。