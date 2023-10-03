有時人遇到劇烈疼痛時會罵髒話，研究發現，這是有道理可循的，若人在嘴裡不斷飆罵髒話，例如F*ck可大增疼痛耐受度33%。國內復健科醫師王思恒表示，這已經與醫師開立的止痛藥物效果相當了，因此民眾若在健身房等地聽到有人罵髒話，可能是藉此緩解訓練時的疼痛，也就無需大驚小怪了。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登在《前線心理》（Front Psychology）的英國研究，發現罵髒話能夠減緩疼痛。他強調，這是篇嚴肅認真的研究，研究人員找來92位受試者，將這些人的手浸入攝氏3度的冰水中，同時複誦4個不同的詞：

1. F*ck

2. Fouch（改良後的髒話，就像有些朋友會用「乾」來取代更不好聽的詞）

3. Wizepip（很難發音的詞，帶點幽默意味）

4. 自選的中性形容詞，例如Solid（堅固）

結果發現，嘴裡不停念F*ck的受試者，更能承受冰水帶來的疼痛刺激，疼痛閾值與耐受度分別提高了32%及33%。Fouch、Wizepip、自選的中性形容詞也均無止痛效果。研究人員原本以為，分心與情緒能減緩疼痛，但發現藉由一邊講話並無法解緩身體所承受的痛苦，而是直接藉由罵髒話這樣的情緒反應，真能明顯地降低身體的疼痛感。

王思恒表示，該篇研究發現，嘴裡不停念F*ck的受試者，疼痛閾值與耐受度分別提高了32%及33%，這與他平常處方的止痛藥效果相當，因此民眾下次在健身房聽到有人罵髒話，此人可能只是藉由飆罵髒話來緩解訓練時的疼痛，這樣一來，人就可以更同理別人的行為。