巴西北部亞馬遜河域正在經歷13年來第2嚴重乾旱，當地居民和研究人員指出，此地嚴重乾旱造成至少110隻瀕臨滅絕的不同種河豚死亡，巴西政府和民間正試圖救援遷移當地河豚，防止危害擴大。

面對河豚集體暴斃事件，巴西政府和非政府組織正在評估展開援助行動。巴西環境部Chico Mendes生物多樣性保護研究所（ICMBio）聲明指出，已派遣技術人員前往亞馬遜河域執行救援擱淺的動物，將河豚從最乾旱地區遷移，並防止危害擴大。

聲明還指出，有跡象顯示亞馬遜河域的高溫和歷史乾旱正在導致當地魚類和哺乳動物死亡。

亞馬遜州環境廳聲明指出，目前正致力與巴西環保署（IBAMA）等野生動物監察機構合作，尋求應急策略和河豚的遷移。

環境廳指出，河豚集體暴斃事件可能與乾旱、食物短缺和魚類死亡，以及乾旱導致河流和湖泊溫度升高有關，但仍需進一步的研究來瞭解原因。

巴西媒體報導，河豚集體暴斃事件發生在距離亞馬遜州首府瑪瑙市（Manaus）521公里的特費湖（Lake Tefé），與Solimões河的交匯處相距約8公里。

亞馬遜州民防廳指出，由於嚴重乾旱，已經有15個城市處於緊急情況中。另有40個城市處於戒備狀態，5個城市受到關注。

巴西Mamirauá研究所地球科學研究小組協調員佛萊希曼（Ayan Fleischman）指出，發現集體暴斃的是在國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名單上的兩種瀕危物種河豚Sotalia fluviatilis和Inia geoffrensis。

研究所亞馬遜水生哺乳動物研究小組組長馬蒙特爾（Míriam Marmontel）表示，河豚集體暴斃問題嚴重，乃前所未有的情況，目前還無法說明導致死亡的具體原因，但可能是由當地長期乾旱和氣溫上升引起。

馬蒙特爾指出，特費湖的歷史最高溫為攝氏32度，但研究人員在9月下旬測得的溫度介於39至40度，任何生物都會感受到攝氏7、8度的差異，但還不能確定這是否導致河豚體溫過高。

研究人員和當地居民只注意到這些動物的異常行為，例如不能潛水並繼續繞圈移動。

研究人員在調查的另一個原因是某些傳染因素導致死亡的可能性，而這些傳染因素也是由高溫所引起。例如水中存在的一些生物或某些毒素以前不會在動物中引起任何問題，但由於密度和溫度升高最終導致這些問題出現。

馬蒙特爾表示，研究人員正在收集河豚的組織樣本進行分析，以進一步了解死亡原因。