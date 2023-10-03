農業專家「Lin bay好油」林裕紘日前在臉書指控遭人恐嚇，然而檢警調查發現，其中一名發文恐嚇的人乃是其友人、國民黨黨工許哲賓。林裕紘今（3）日在臉書發文，向大眾致歉，但他卻同時貼出自己的民進黨黨證，再度引爆網友熱議。對此，民進黨立委鄭運鵬也提出4個不合理之處，值得後續推敲。PTT鄉民看完後，也直呼整起事件水很深。

林裕紘在臉書除了發文表示，向所有信任他、關心他的朋友們誠摯道歉，也同時PO出自己的民進黨黨證，從黨證上可以看到，林是在2020年入黨。林裕紘還強調，民進黨黨證上面有寫著莫忘初衷四個字，但自己沒有辦法堅持，他頂不住排山倒海的壓力，他的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇，「我覺得我也不配做一個民進黨的黨員，我會去辦理退黨的手續，退出民進黨。」

然而對於林裕紘發道歉文秀黨證，鄭運鵬忍不住質疑，裡面還有幾個值得推敲的事情。第一，林之前還有幾件事情是捏造的嗎？不管公領域或私領域。

第二，鄭運鵬指出，林裕紘的道歉文特別秀出民進黨黨證，入黨日期是2020，算是新進黨員，但不管選前或選後，當時民進黨都是執政黨（照片的數字底部看起來是3月，是蔡英文剛連任的時候），可是林滿口在野黨監督，不知動機為何？合理推論其個性是會寫劇本以利日後演出的，而現在涉案就是當時設定的日後？

第三個不合理之處，鄭運鵬表示，林裕紘為民進黨新進黨員，怎麼還會找國民黨黨工來共謀涉案，說是不察很難讓人信服，但是我們還可以保留「是國民黨黨工提供自導自演的想法，他被利用」的可能性。不過，如果是被利用，國民黨黨工卻反而錄音自保，這也不太合理。

最後，鄭運鵬還稱，「林先生現在出國中，他文末說會負起責任，但是沒有言明會不會回國？何時回國？現在他本人也不知道在哪一國。連絡得上他的被害者主持人，不知道會不會勸說他回國？」

對於林裕紘驚爆自己民進黨黨員身分，PTT鄉民也紛紛在《八卦版》留言，「民進黨不斷刷新台灣人的眼睛」、「這咖到底來害誰的，還破壞大眾信任」、「好了，我知道，是自殺突擊隊」、「完全看不懂這個操作」、「這臥底？」、「他怎麼是民進黨的」、「前面看到KMT黨工以為他是KMT，結果是DPP！？ 這水好深」。