前總統馬英九昨（2）日以「不幫偷渡台獨背書」為由，宣布不參加今年國慶大會，引發外界熱議。對此，有評論認為，馬英九的這波攻擊相當精準，讓民進黨總統參選人賴清德的立場相當尷尬，因不管他怎麼回答，恐都無法讓一方滿意。

馬英九昨在臉書發文表示，蔡政府近幾年將國慶日的英文改成「Taiwan National Day」、「偷渡」了台獨。他指出，曾多次呼籲蔡政府別再這麼做但被無視，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為「偷渡台獨」背書，坐視蔡政府危害台灣安全、傷害中華民國。

《中評社》評論今表示，馬英九在今年大選扮演兩岸議題助攻角色明顯，如他在3月率領台生訪陸，7月邀請陸生訪台等，升高了兩岸議題的熱度，他日前更公開質疑，賴清德延續蔡英文路線的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」立場是「新兩國論」。

評論坦言，國慶日英文主視覺從2021年起開始寫成「Taiwan National Day」，當時國民黨曾質疑過，但馬英九仍連續2年出席國慶大會，今年他公開宣布不參加，難免會被民進黨質疑是為了明年大選，刻意挑起兩岸敏感議題。

評論指出，在馬英九宣布不參加大會後，侯友宜也對賴清德提出了「是否認同中華民國憲法？是否認同中華民國？是否站在中華民國的立場，為國家設想？」等3問，逼問賴對中華民國的立場，而賴本人至今還沒有親自回應這個議題，仍由發言人代答。

評論認為，馬英九的這波攻擊讓賴清德的立場尷尬，若他回答「就是台灣國慶日」，他的台獨路線恐再度受到美方質疑；若回是「中華民國國慶日」，獨派支持者恐怕也不會很高興，「賴強調要延續蔡英文的兩岸路線，這個難題只能自己承擔起，無法迴避」。