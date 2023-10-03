多次揭露進口蛋問題的農業臉書粉專「Lin bay好油」，版主林裕紘上月自稱遭傳恐嚇訊息，卻被查出是自導自演，人在海外的林裕紘清晨近6點發文道歉，直指收到槍跟刀的照片是真的，但部分訊息是許姓友人幫忙傳訊的，自承因成為進口蛋吹哨者而遭執政綠營側翼大量出征抹黑他，才想從風暴中脫身，卻選擇錯誤的方式逃避退場，變成一場鬧劇，他感嘆長期騷擾他的人永遠找不到，並附上民進黨黨證稱不配當民進黨黨員，將退出民進黨並誠實面對所有責任跟問題。

「Lin bay好油」林裕紘因進口蛋議題，與農業部多次隔空交火，日前自曝被恐嚇，並張貼有妻小姓名和住家地址的私訊內容，泣訴宣布粉專停止更新，引起網友痛批是綠色恐怖，行政院長陳建仁要求3個月內破案，檢警2日逮到發訊的許男，揪出全案是自導自演，許男也遭收押禁見。

「對不起，我犯錯了！」林裕紘清晨6點在粉專發800字長文道歉，感嘆過去9年評論農業議題，但這幾年承受的壓力越來越大，尤其雞蛋的議題中，站在風頭浪尖而被稱為雞蛋的吹哨者，所提出來的大多數質疑的資料都是從農業部而來，而事實也一一被證明，包含了大量的雞蛋報廢、冷藏轉常溫使用的變質問題、大量進口蛋混入當成國產蛋使用，但該監督施政的在野藍營見獵心喜，只會抄他資料，執政綠營支持者側翼更大量出征、抹黑他，明明沒有在頂新工作過，卻不斷地說他是黑心的頂新品油師，或者幫他貼上一箱水果都賣不出去的廢物這種標籤。

林裕紘說，站在風頭浪尖之上，面對比以往更多的壓力，擊垮他，他慌了，想在風暴中抽身，卻選擇錯誤且最不好的示範與退場的模式逃避，讓一切變成一場鬧劇，還害到基於朋友道義幫忙的許姓好友，沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了自己，也對他造成影響。

林裕紘感嘆，部分恐嚇訊是許男幫忙，但收到含槍跟刀照片的恐嚇內容是真的，他也質疑為什麼自己受到這些人長期騷擾，卻永遠都找不到？

林裕紘並貼上2020年就加入民進黨的黨證指出，民進黨黨證上面寫著莫忘初衷四個字，但他沒有辦法堅持，他頂不住排山倒海的壓力，他的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇，自承不配做一個民進黨的黨員，會去辦理退黨的手續，退出民進黨，也會誠實面對所有的責任跟問題。