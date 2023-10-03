中秋節收到一堆水果禮盒，還來不及吃完就發霉，有些人會切掉發霉的部分，把剩下的水果吃掉，毒理學專家招名威見狀猛搖頭，水果發霉了就不要吃，因為肉眼無法確定這些菌絲是否有長到其他部分，吃了以後，輕則腹瀉，重則出現腸胃道疾病。另堅果與玉米類食物發霉恐產生黃麴毒素，累積到一定的量引發肝癌的機率就超級高。

招名威在臉書上分享，水果發霉不要捨不得丟，水果因為含有較高比例的有機酸，因此通常保鮮期會比蔬菜長，且因為有機酸能減少細菌繁殖，但如果水果發霉了，不管是什麼顏色的黴菌，都建議立刻丟掉，千萬不要再吃。吃到發霉的水果除了造成腸胃道負擔，導致腹瀉，長期下來可能導致腸胃道疾病。

招名威表示，堅果類與玉米類的食物如果發霉要更加注意，因為可能含有黃麴黴菌。而黃麴黴菌能產生一級致癌物「黃麴毒素」，只要吃下肚，就會累積在肝臟裏，不易排出，累積到一定的量，引發肝癌的機率就超級高。

招名威指出，另一種發霉了，就絕對不能吃的食物就是「麵包」，如果發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，容易遍佈整個麵包，切掉一部分也無法確定這些菌絲是否已經長到麵包其他地方了，所以絕不能吃。

招名威也說，黴菌種類繁多，且會滋生毒素，對人體有益的極少，有些人會說切掉發霉的部分，剩下的應該還可以吃，但其實肉眼看不到的地方，可能還存在著毒素，因此發霉的水果不要捨不得，為了身體健康著想，還是乖乖丟掉吧。