永續、發展、服務、卓越，讓信義房屋榮獲4獎項。 (圖/中時新聞網攝)

「2023旺旺中時房產金牌獎」於晶華酒店邀請產官學界與媒體同業一同共襄盛舉，綜合學者專家、民眾網路投票及專業媒體圈，公平、公正、客觀、專業地評選出優質房地產相關業者，共51個獎項。

好的建築不僅需注重施工品質，還要兼備綠能永續的理念。根據聯合國環境規劃署研究，建築與營建業者碳排占全球近4成，甚至高於工業及運輸業。為了環保永續愛地球，ESG浪潮該如何接招，是每個營造業者必經的思路。

「信義開發」副理李建坤表示，「繼去年得到永續發展精湛獎，今年『信義開發』再次獲得獎項肯定，那也代表『信義開發』全體同仁，在過去一年，持續在環境永續跟建築永續的領域，能夠持續做出新的研究跟發展。這個榮譽是來自全體同仁努力的結果，也謝謝主辦單位的肯定。」

「信義開發」副理李建坤表示，今年「信義開發」再次獲得獎項肯定，這個榮譽是來自全體同仁努力的結果。(圖/中時新聞網攝)

「信義開發」副理李建坤亦指出，「信義開發」不僅重視建材選擇及施工方面能達到節能減碳的效果，也在去年完成第一本永續報告書，同時，也與資策會、新北市政府合作「節能E好宅」計畫，率先在新建案「信義嘉品」中，導入E化節能軟硬體設備，就連未來的每個建案，也會跟進、深化相關做法。

「信義房屋」副總林俊安提到，「『信義房屋』去年就在永續跟服務2個面向，獲得旺旺中時房產金牌獎的肯定，非常開心今年也再次蟬聯，顯示『信義房屋』不管在永續服務或是創新的面向，都是深受肯定。另外，很開心可以在房產金牌獎中，獲得行銷策略卓越獎，關鍵在於信義代銷的全房產2.0，加上價值創造的策略，帶來很好的導客效益，這也是其他代銷業者比較難以複製的商業模式。」

「信義房屋」副總林俊安提到，連續2年獲獎，顯示「信義房屋」不管在永續服務或是創新的面向，都是深受肯定。(圖/中時新聞網攝)

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