Luis Arraez, a name for the history books. pic.twitter.com/DGL7lCLuWj — Miami Marlins (@Marlins) October 1, 2023

2020年11月，邁阿密馬林魚破天荒拔擢華裔女性伍佩琴（通稱Kim Ng）擔任球隊總管，成為大聯盟首位東亞裔、北美四大職業運動聯盟首位女性總管。現在伍佩琴又多了一項紀錄：在2023年成功帶領馬林魚重返季後賽！馬林魚2003年摘冠後就一蹶不振，除了2020年疫情縮水球季，今年是他們20年來首度打進季後賽。

伍佩琴對媒體說：「回想我初上任時候的記者會，我說過我們不允許失敗，這就是我們必須達到的目標。」馬林魚前兩季都拿不到70勝，本季84勝77負1和搶下國聯外卡第2席，換言之就算聯盟沒有擴充第3席外卡，馬林魚也能晉級。

馬林魚隊史最有名的人物是前任總教練麥汀利（Don Mattingly），伍佩琴去年冬天撤換麥汀利，力排眾議起用休梅克（Skip Schumaker）接掌兵符。休梅克說：「她有很多選項，但她選擇了我，我知道很多人反對我接任，我非常感謝她對我的信任，我也信任她做出的每個決定。」

今年1月，馬林魚「3換1」從雙城買來美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez），結果阿萊斯打得比去年更猛，以0.354打擊率摘下國聯打擊王，成為大聯盟「背靠背」拿下美聯、國聯打擊王的第一人，也是馬林魚本季重振聲威的頭號功臣。