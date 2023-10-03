烏克蘭東部大城哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，哈爾科夫將打造全國第一所完全在地下的學校，保護學童不受俄羅斯頻繁的炸彈和飛彈攻擊。

路透社報導，泰芮可夫在通訊應用程式Telegram上寫道：「這樣的庇護，將讓數以千計哈爾科夫兒童即使在飛彈威脅下，也能繼續安全接受面對面的教育。」

泰芮可夫說，這所新學校將「達到防護性結構最現代的監管要求」。目前還不清楚這所學校規模多大、何時開放。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，烏克蘭前線地區的許多學校已被迫在戰爭期間採行線上教學，但哈爾科夫（Kharkiv）在9月1日新學年開始之前，於各個地鐵站組織了約60間獨立教室，為上千名學童創造了學習空間。

在俄烏戰爭爆發前，哈爾科夫有超過140萬人口，是烏克蘭第2大城，市內部分地區距離俄羅斯邊界不到35公里，幾乎每天都遭到俄國火箭和飛彈襲擊，居民甚至可能來不及在遇襲之前趕往避難所。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，過去24小時內，在俄羅斯轟炸和火箭攻擊下，有一名平民男子喪命，數棟房屋被毀。

俄烏戰爭爆發一年多，已奪走數以千計條人命、數以百萬計平民流離失所，迄今仍無止戰的跡象。烏克蘭教育部表示，全國已有363所教育機構全毀，近3800所受損。