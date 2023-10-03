民眾黨總統參選人柯文哲昨(2日)表示，藍白合已經聽了快一年，每天都有人在講藍白合，卻沒人跟他說怎麼合，拋出藍白應比民調後，至少有2周很清靜。對此國民黨資深立委、美國肯塔基大學統計學博士費鴻泰昨(2日)在節目中分析，「你要想即使做排綠條款的民調，那都很難」。

費鴻泰在《庶民大頭家》指出，最不希望藍白合的就是現在的執政黨，最希望藍白合的是泛藍支持者，而自己常常跟主席朱立倫、總統參選人侯友宜接觸，他們真的希望藍白合下架民進黨，「我跟各位報告，此刻要做民調的話，很難做，我是統計系的教授，你要想即使做排綠條款的民調，那都很難，都非常難，你說綠軍的支持者聽到侯友宜跟柯文哲，你支持誰?我相信綠營的支持者就會去搞亂民調」。

費鴻泰透露，我們內部都有在做民調，侯友宜跟民進黨總統參選人賴清德比，侯贏，柯文哲跟賴比，柯贏，那再講柯跟侯之間，大概一個月前確實看到民調柯領先，可是最近看到的民調侯領先的次數比較多，但也都差不多在那個伯仲之間。

費鴻泰坦言，中央政府要執政，需要很多人才的培養，畢竟白營相對於藍營人數少，藍有14個縣市首長、38位立法委員、300多位縣市議員，這些就是平常培養的人才，希望大家認真思考不要等到最後30秒，這一次選舉不能有閃失。