中秋連假期間，國旅訂房率創新低，除了住宿價格昂貴，甚至有網友分享，某旅館要求「下午5點入住」，但退房時間維持11點，引發熱議。疫情過後服務業大缺工，是不爭的事實；有些旅館不是不讓人check in，而是房間根本還沒整理好。

一般來說，住宿通常是下午3點check in，隔天中午11點退房，有些飯店會配合房客彈性調整，若房間已備妥，下午2點即能提前入住，真有特殊需求，也可以隔天中午12點再辦退房。

不過疫情之後，這些規則大改寫，宜蘭某知名飯店，就發生整個下午房務都在整理房間，直到傍晚近6點還沒辦法全面提供，搞得客人只好先用餐。究其原因，房務僅1組人，已經從早整理到晚了，還是來不及。

缺工導致服務品質大受影響，儘管拉高薪資，還是找不到人上班，部分國旅業者已有開放移工的呼籲，盼填補人力空缺。旅行社業者透露，日本飯店疫情後找了不少尼泊爾人，或許可做為借鏡。