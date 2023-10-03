助長輩職場續航，台北市今年首次實施「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，指標內容包含組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用以及創新作為等5大面向，本次有76家企業獲認證，企業幫助中高齡者融入職場不遺餘力，值得肯定與學習。

台北市長蔣萬安指出，企業進用中高齡者是對銀髮族二度就業的肯定，北市已邁入超高齡化社會，65歲以上長輩占22%，希望企業能夠善用這群有經驗、處事圓融長輩的智慧，北市中高齡者暨高齡者友善企業認證共召開15場說明會，三百多家企業參與，76家企業最後獲得認證，很值得大家學習，共同創造中高齡者友善職場環境。

就服處舉例，華碩電腦為縮減數位落差，開發小幫手APP提供中高齡員工數位諮詢服務，也發展混齡辦公促進青銀交流；六福萬怡酒店則引進多項AI自動化設備，導入清消、送餐、接待等3大智能機器人，減輕執行職務的風險與體力負荷，里仁公司則透過簡化工作手冊，讓中高齡同仁易閱讀及操作，並透過「職務再設計計畫」申請適當的工作輔具為中高齡門市員工減壓。

遠東新世紀公司人力資源處李協理表示，公司有意願進用樂於工作的中高齡者，而有續聘退休員工制度，也關注實施年長員工的健康檢查，並在工作上設計很多數位化輔助工具，可以隨時查看進度的數位面板，減少他們奔走的體力負擔。

美商德盟全球凱展公司人資吳經理則說，針對中高齡就業者在工作時需要久站提供紓緩軟墊，替長輩腳部減壓，人事管理方面有彈性調整排班時間，不需一口氣工作8小時，讓員工能平衡生活與工作，也安排體檢、營養師到職場巡迴關懷，照顧中高齡員工的健康。

北市就服處積極聯繫獲認證企業參加現場徵才活動，距認證兩週內即有37家企業，合計釋出現缺徵才超過1500個，將於10月14日上午10時30分到下午4時在台北車站1樓售票大廳舉行「中高齡友善企業聯合就業博覽會」，歡迎中高齡者、二度就業婦女等有找工作需求的民眾前來參與。(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)