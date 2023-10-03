雙十國慶將屆，國慶籌備委員會訂於10月7日於總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，臺北市政府警察局為維護活動之交通秩序與安全，將進行道路管制，並請公車配合改道行駛。

「國慶大會預演」周六登場，北市交通管制、疏導措施一次看。(警方提供)

相關管制時間及範圍如下：

一、管制時間：10 月 7 日（星期六）9 時至 17 時(視狀況提前或延後)。

二、管制區域：

（一）9 時至 11 時管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街路段）及重慶南路(貴陽街至寶慶路)。

（二）11 時至 17 時管制桃源街(不含)、博愛路(含)以東；永綏街、襄陽路(不含)、沅陵街(含)以南；懷寧街(含)、公園路(不含)以西；貴陽街(含)、愛國西路（不含）以北等，所圍區域。

三、管制措施：

（一）桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路及中華路與貴陽街，管制車輛往東行駛。

（二）重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛。

（三）公園路與凱達格蘭大道、公園路與貴陽街口，管制車輛往西行駛。

（四）博愛路與永綏街、重慶南路與襄陽路及懷寧街與襄陽路，管制車輛往南行駛。

警方特別呼籲，請用路人隨時收聽警廣路況報導，提前改道避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以免耽誤行車時間，俾共同維護交通順暢與安全。

管制時間內行經相關管制路段之各路線公車將配合改道行駛，詳情請連結臺北市公共運輸處（ http://www.pto.gov.taipei/ ）或臺北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）等網站查詢。