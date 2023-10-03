周一泛歐Stoxx 600指數翻黑，收盤下跌4.63點或1.03%，為445.59點，為近六個月新低水準。

歐元區基準的德國10年期國債殖利率上升到2.922%，靠近上周觸及的近12年新高水準。

Oanda市場分析師Craig Erlam說，歐股的走勢目前緊密地關連到債市的情況，如同目前的發展，殖利率的走高，讓投資人感到不安。

一項PMI調查顯示，歐元區製造業活動在九月仍陷入廣泛的衰退之中，需求下滑的速度，為自1997年首次收集資料以來最快。

歐洲所有地區的股市都下跌，德國DAX指數跌0.9%。

Stoxx 600指數在第三季下跌，為今年以來首個季度的下跌；主要是市場擔心中國經濟成長的勢頭降低，以及對高利率維持在更長時間的擔憂。

法國禮券和電子票券供應商Edenred暴跌11%，報52.8歐元；此前法國一位部長說，法國可能對票券設定佣金的上限。

同行索迪斯(Sodexo)的股價也下跌3.3%。

法國連鎖零售商Casino下滑7.5%，報1.3歐元；此前該負債累累的公司表示，已將法國首批61家的門市賣給零售商Groupement Les Mousquetaires，並且將自有品牌的食品也納入出售行列。

BAE系統上漲1.1%，報1009英鎊；此前英國政府將價值40億英鎊(約49億美元)的國防合約授予BAE系統，作為與澳洲和美國共同建造攻擊型潛艇計畫的一部分。

瑞士的感測器製造商艾邁斯歐司朗(AMS Osram)大漲3.8%，報4.48瑞士法郎；此前Jefferies雖然下調了目標價，但也表示，未來兩年需求趨勢將「逐步改善」。