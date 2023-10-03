KKBOX深耕亞洲市場邁入20年，從音樂拓展至更全面的音樂串流品牌，著重用戶、創作者之間多方連結。提供破億首歌曲、破萬檔Podcast節目、個人化推薦、情境歌單、音樂社群互動功能「一起聽」，並擁有超過4000萬首無損音質歌曲，同時創造線上與線下實體多元場景，增進互動交流及分享，持續探索音樂串流生態圈無限可能。KKBOX亦提供豐富會員活動，除了分析每年超過140億次的播放數據，頒發專屬徽章給忠實歌迷，也不定期推出多元任務，累積個人聆聽成就及解鎖任務，就有機會獲得限量獎品、演唱會贈票等會員專屬好康，提供會員全方位的音樂服務。

日前總經理林之晨表示，音樂串流在全球已經蛻變成熟成產業，與其競爭、消耗彼此資源，不如合作，讓產業達到更大規模。KKBOX是一個瞄準全球的音樂串流平台，要力拚形成一個更大的串流平台，需要最豐富的內容，所以比起競爭，不如結合資源更有利於可以結合資源可以分庭抗禮。

台灣大一般用戶申辦「標準音質」服務，最低每月109元起，學生只要89元；「無損音質」服務，每月最低209元起；台灣大保障用戶權益，既有MyMusic月租用戶，10月16日起可以原資費升級加入KKBOX。

另外，台灣大也承諾MyMusic現有月租用戶於約期內原資費權益不變，持續提供用戶優質個人化音樂體驗。MyMusic將於10月11日，以簡訊通知說明KKBOX服務升級相關訊息，用戶可透過專屬簡訊中連結完成開通，10月16日起升級加入KKBOX 。