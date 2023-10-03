●美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業指數為49，優於市場預期的47.8和8月份的47.6。投入物價分項指數為43.8，低於市場預期的48.6。新訂單分項指數為49.2，高於8月份的46.8。就業分項指數為51.2，高於8月份的48.5。

●美國8月建築支出增加0.5%，符合市場預期。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周一表示，如果接下來的數據顯示通膨放緩停滯或太慢，她仍然願意在未來的一次會議上支持再度升息。

●聯準會負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，他認為就降低通膨而言，聯準會的政策利率已「處於或接近」足夠具限制性的水準，但他也表示，高利率需要維持一段時間。

●聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申央行的重點是抑制通膨，需要維持物價穩定來營造一個持久、強勁的勞動力市場。

●美國國會通過臨時支出法案暫時避免政府關門，以及經濟數據使聯準會必須再度升息且維持高利率更長時間的預期升高，周一美元和美國債息進一步上揚。美元指數在連漲4周後，周一尾盤再漲0.696%，盤中一度漲0.74%，突破107大關，站上107.01。日圓再貶0.33%，報149.83兌一美元，距離可能迫使日本當局出手的「150防線」又更近一步。

美國10年期指標公債殖利率觸及2007年以來新高，尾盤漲12個基點，報4.691%。30年期債息尾盤漲9.3個基點，報4.8021%。兩年期債息漲7.1個基點，報5.1166%。

●美元走強，以及獲利了結賣壓出籠，周一紐約11月期油收跌1.97美元或2.2%，報每桶88.82美元，盤中一度跌2.57%，報每桶88.46美元。倫敦布蘭特12月期油收跌1.49美元或1.6%，報每桶90.71美元，盤中一度跌至90.35美元。同樣受美元大漲影響，紐約12月期金收跌18.9美元或1%，報每盎司1847.2美元。