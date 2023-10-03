大陸網紅Sean，YouTube頻道以分享旅居泰國生活為主，擁有近27萬粉絲追蹤，近日與好友「陳老師」初次來台灣旅遊，沒想到初次前往淡水觀光的他，居然鬧出一個天大笑話，讓許多粉絲全都笑翻。

Sean與好友「陳老師」到淡水觀光，除了朝聖歌壇天王周杰倫的母校「淡江中學」，還品嚐在地美食阿給，接著前往淡水河畔欣賞日落美景時，便一搭一唱討論淡水水質，直呼：「淡水河嘛肯定是淡水，台灣是個島你知道吧，寶島台灣周邊全是海，沒有淡水，然後那個時候有這麼一條河，所以這個地方叫淡水，有一條河好不容易有點淡水了，然後老祖宗在這個地方吃了一口，哇淡水呀，然後大家就說淡水河、淡水河、淡水河，我想肯定是這樣子」。

大陸兄弟倆第一次來台灣，為了找周杰倫暴走淡水老街，不懂裝懂喝淡水河水。（影片／Sean的世界 TV Youtube）

為了驗證是否是淡水，Sean便親自沾了一口品嚐一下，沒想到立刻臉色大變，將嘴裡的水當場吐掉，直呼：「鹹的，那叫什麼淡水河，淡水中學，淡水小學，居然是鹹的」，超真實的反應讓網友全笑翻，紛紛留言：「真的每天被你們兩個笑到不行」、「Sean真的太厲害了，敢去喝淡水河的水」、「淡水河的水是鹹的，還試喝證實，我都要笑到噴飯了」、「台灣人都不敢生喝淡水河的水 Sean果然是真男人」。