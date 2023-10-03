F-35隱形戰機進入美軍中央司令部（U.S. Central Command）責任區

就在美國部署約12架F-35隱形戰機到美軍中央司令部（U.S. Central Command）任務區後，多家伊朗媒體說，伊朗陸軍防空部隊作戰副司令哈賈（Reza Khajeh）準將率先宣稱，德黑蘭已在相關地區發現，甚至可能追蹤到這些戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，就在一連串事件顯示，俄羅斯戰機敘利亞上空加強攻勢，而伊朗部隊在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）動作頻仍之際，德黑蘭發出了相關訊息。

據哈賈說，伊朗正提高警覺，以防空系統注意相關地區的所有空中活動。猶如他所描述的，「竊聽系統」加強了監視過程。他並進一步說，透過這些監聽方法，任何一次出擊都沒有逃過他們的雷達追蹤。

然而，至今類似說法基本上是毫無根據的。以色列 F-35 「全能王」（Adir） 最近悄悄進入伊朗領空，根本沒被發現，就清楚地證明了這點。有「隱形死神」（Stealthy Reaper’）之稱的以色列F-35在「火戰車」（Chariots of Fire）軍演中罕見現身，而就在不久前，它才神不知鬼不覺地進入伊朗領空，但俄羅斯和伊朗雷達並沒變得更聰明。

至於以色列演習所模擬的，包括打擊地中海上空的伊朗目標。而以軍能這樣順利穿透伊朗領空，暴露了德黑蘭雷達系統的技術無能。