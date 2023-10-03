農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘屢為進口蛋爭議槓上農業部，他日前自述遭網友人身威脅，必須停止更新，在野陣營為此要求行政院限期破案，如今被爆出此事其實是自導自演。行政院長陳建仁3日指出，政府捍衛每個人的言論自由，但不容許任何恐嚇言論與行為，盼有心人士不要以身試法，也希望司法繼續調查，安定民心。

陳建仁上午赴立法院報告「2024年度中央政府總預算案」前接受媒體聯訪，他指出，政府捍衛每個人的言論自由，但不容許任何恐嚇言論與行為，這是社會大眾所不容的，希望有心人士不要以身試法；在此事的論證，必須理性討論且不要捕風捉影，需要有確實的事證才來論證，才夠維護社會安全和安定。

陳建仁說，希望司法單位能繼續調查，讓相關事件盡早釐清，也使民心能夠安定；至於雞蛋問題，經過中央、地方聯合稽查，發現都沒有問題，且衛福部食藥署也已精進雞蛋原料產地標示問題，盡最大努力做好食安把關，希望國人能夠安心。