華為突破美國強力制裁，靠著5G旗艦新機Mate 60 Pro系列，時隔三年強勢回歸，引起全球震驚更掀起搶購潮，打響手機業務重返市場的第一炮。然而，目前華為還是有3大問題需要解決，包括如何確保關鍵零件供應穩定、如何提高成本效益及如何挽回流失的客戶。

南華早報報導，華為能否將Mate 60 Pro系列的熱潮維持下去，關鍵原因在於關鍵零件的供應穩定以及成本效益，知名分析師郭明錤就曾提到，華為仍無法實現完全的自給自足，部分零件仍依賴海外供應商，包括日本村田製作所、美國格芯及台灣的穩懋等廠商。

國際研調機構IDC分析師Will Wong表示，「大陸是全球最大的智慧型手機市場，華為將與蘋果及其他安卓手機競爭，代表華為除了必須克服美國制裁的威脅，還得解決供應鏈上的挑戰。」

Will Wong提醒另一個需要注意的重點在於，「華為該如何挽回在過去幾年流失的消費者，這是一個相當複雜的挑戰，其他品牌的手機與生態系統已經創造了用戶黏著度，例如蘋果的產品與生態系，依然吸引相當多安卓手機用戶。」

事實上，華為也積極拓展產品線與生態系，創辦人任正非強調，公司每年投資數萬名人力及數億資金，開發作業系統鴻蒙與基於Linux的企業伺服器作業系統EulerOS。