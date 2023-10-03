中日韓三國元首峰會據傳將於今年底前舉行，日本新科外相上川陽子接受日媒採訪時表示，日中韓三國對地區和平與繁榮共同承擔重大責任，如果能夠在不遠的將來舉行首腦或外長會談，將成為討論在新國際環境下展開合作方向的平台。

共同社2日報導，被問及與中國外長之間的雙邊會談協調情況，上川陽子回應指，與中國之間，包括東京電力福島第一核電廠處理水問題在內，有許多課題和懸而未決的問題。日方為了與中方構建有建設性且穩定的關係，將力圖在所有級別密切溝通。

另外，七國集團（G7）外長會議11月將在東京舉行，上川陽子說，希望會議再次確認維持基於法治的自由開放國際秩序、加強對國際性夥伴的參與，強調日方作為主席國還有3個月之久，將會履職盡責。

至於12月舉行的日本與東協（ASEAN）特別首腦會議，上川陽子指日方會匯集各自的優勢，打造新的解決方案，提出未來日本與東協關係的新合作願景。

中日韓元首峰會上一次會談是2019年在中國成都舉行。日本媒體稍早引述外交消息報導，新一輪三國元首峰會很可能在12月18日之後在韓國首爾舉行。