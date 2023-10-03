多次揭發進口蛋爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，昨（2）日遭爆他日前自稱被恐嚇一事是竟自導自演，令外界相當傻眼，而他今也為此道歉。但恐嚇案爆發時，林裕紘曾上前立委黃國昌的直播節目哭訴遭恐嚇的心境，黃當時聲援他並喊話「拜託立法委員認真一點，接下來農業部要怎麼善了...」，沒想到昨天案情逆轉，黃國昌臉書也遭7000多則留言灌爆。

黃國昌昨在臉書發文表示，無論基於什麼理由，林裕紘的行為非常不可取，也為此道歉，下架該直播影片。但網友不領情，黃國昌的貼文發出後遭網友留言灌爆，紛紛模仿他平常批評別人的語句喊「太離譜了」、「來朝聖大型翻車現場」、「辛苦了，但大可以不用這麼謙虛，您是直接影響社會不是間接」、「在演哪一齣戲？是類喜劇嗎」、「平常咆嘯，現在切割的功力也一流呢」、「既然第一時間都傳得了訊息，交情好成這樣，是不是能請林裕紘盡快回國呀」、「不用擔心，大家都有幫你備份」。

史書華留言。（圖 / 擷取自黃國昌臉書）

李宗豪留言。（圖 / 擷取自黃國昌臉書）

留言中也可見不少綠營支持者，如網紅牙醫史書華開酸，抖內收了下架直播叫做負責，「真的好棒」，「一起直播不是共犯結構嗎」、「太離譜了」，民進黨桃園市議員李宗豪也怒問黃「大街罵人，小巷道歉」？