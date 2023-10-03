大陸女星Angelababy日前到巴黎參加時裝周，被拍到去看女團BLACKPINK成員Lisa演出的瘋馬秀，遭陸網砲轟為色情產業站台，指她違反《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，對此，Angelababy和工作室都沒正面回應，而她事後也被拍到，穿著樸素的寬鬆上衣和白褲搭機回上海陸，作風低調。

Lisa登上「世界第一裸秀」之稱的瘋馬秀（Crazy Horse），引發正反兩面評價，而大陸女星Angelababy、張嘉倪則被網直擊，現身會場看秀，盛傳她們都去朝聖Lisa表演，對此，Angelababy、張嘉倪都沒正面回應，Angelababy和工作室則在1日轉PO央視微博，慶祝大陸十一國慶。

同時，Angelababy也被拍到，她參加完時裝周後，穿著樸素的粉色寬鬆上衣、白褲，頭戴深藍色鴨舌帽搭機回上海，特別的是，她手上還抱著皮卡丘玩偶，不過Angelababy行色匆匆、低頭迴避鏡頭，作風相當低調，不免被外界聯想是受瘋馬秀風波影響。