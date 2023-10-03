美國官員說，總統拜登政府警告北京當局，美方計劃最快於10月初更新限制向中國交付人工智慧晶片及晶片製造工具的相關規定，這項政策決定旨在穩定美中超級強權間的關係。

路透社報導，負責監督出口管制的美國商務部正研擬更新去年首度實施的出口限制措施。其他消息人士指出，這項更新意在與荷蘭和日本的新規定一致，限制取得更多晶片製造工具，並彌補人工智慧（AI）晶片出口限制中的一些漏洞。

這名美國官員表示：「根據與政府官員的對談，中華人民共和國一直期待（規定）屆滿一週年之際能有所更新。」初版規範於2022年10月7日推出。

這名官員說，美國官員數週來提供了資訊給中方對口。這名官員不願揭露特定談話內容的細節。

美國商務部不予置評；中國駐華府大使館發言人也「無可奉告」。

提前通知中國規範更新，是拜登政府更努力穩定與北京關係的行動一環。美國今年2月決定擊落中國間諜氣球，導致兩國緊張局勢急劇升高。

拜登政府近來也派遣數名高階官員訪問中國，包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月的中國行。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）9月也與中國外交部長王毅會談。

美方去年10月公布的限制措施，試圖透過截斷中國取得先進人工智慧晶片的管道，並限制中國從美國進口最精密晶片製造工具，來阻止美國技術被用來增強中國的軍事實力。

拜登政府希望中國國家主席習近平出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這對出口規範更新公布的時機也有影響。

知情人士透露，官員試圖避免在APEC峰會前夕公布消息，認為這可能會影響習近平的出席意願；任何未在10月初準備好公布的規範，都有可能等到峰會後才公布，以免激怒中國。