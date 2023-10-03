中颱小犬目前位於台灣東南方海面上，向西北轉西進行，天氣職人吳聖宇表示，預估陸警今天中午發布，小犬明深夜至周四清晨通過恆春半島，暴風圈預估涵蓋新竹縣以南、宜蘭縣以南地區，陸警要解除可能要周五清晨，海警甚至周六清晨才解除，颱風影響長達5天，時間相當長。

吳聖宇今早在臉書發文，預估小犬颱風陸上颱風警報會在今天中午發布，未來颱風中心將指向恆春半島，明天深夜到周四清晨（4、5日）之間通過恆春半島，暴風圈預估會涵蓋新竹以南、宜蘭以南地區。

吳聖宇說，周四（5日）白天颱風進入台灣海峽南部並且持續向西移動，台灣本島的陸警要完全解除要等到周五（6日）清晨左右，海警解除甚至要到周五深夜至周六（7日）清晨，影響時間可說是相當長。

風雨部分，吳聖宇表示，周三、四（4、5日）是颱風風雨最強，東半部、南部山區影響最大，尤其花東山區周三、四期間可能有超大豪雨發生，南部高屏山區及宜蘭山區有大豪雨機會，中部以北山區則是大雨或豪雨等級。

平地降雨也是花東地區最大，周三、周四有豪雨至大豪雨，西半部平地受中央山脈阻擋，雨量在大雨等級以下。風力方面各地都有強陣風，北部、西半部沿海空曠地區受到地形及氣流繞山的影響，預估周三、四也會有10級或以上強陣風出現機會。

吳聖宇說，周五（6日）颱風逐漸遠離，降雨有減小趨勢，但花東地區以及南部山區仍有較大雨勢，周六（7日）颱風警報解除，降雨會進一步減少。周六、日（7、8日）國慶連假前半段，雖然到時候颱風已經離開，不過台灣附近水氣仍多，容易有短暫陣雨，沿海風浪仍較大。