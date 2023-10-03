農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自爆被網軍恐嚇，未料案情大翻轉，他疑似自導自演，對此他今（3）日清晨發文道歉。而無端被捲入的苦主、高市觀光局長高閔琳被冒名寄恐嚇信給「Lin bay好油」，當下立即報警，她今也無奈回應「好油自導自演大翻車，結果真正被恐嚇的是我？」

「Lin bay好油」版主林裕紘長期關注農業部進口蛋議題，上月自爆被傳恐嚇訊息，事後遭爆自導自演，而人在海外的林裕紘今晨透過臉書致歉，提及「收到槍跟刀的照片是真的」，但部分訊息是許姓友人幫忙傳訊的，還附上民進黨黨證稱不配當民進黨黨員，將退出民進黨並誠實面對所有責任跟問題。

日前「Lin bay好油」公布的恐嚇信件中，有1封署名高市觀光局長「高閔琳」。對此，高閔琳澄清，她遭人惡意冒名、栽贓，已完成報警。她表示，就在報警的9月28日下午，又收到了署名為「謝國樑」寄來1封標題為「請撤銷報案，並刪除Facebook貼文」，而內容是「如果5小時內不刪除Facebook貼文，那你的全家就會變成尸體碎塊」，威脅恐嚇她人身生命安全的信件。

「原來是自導自演啊，結果真正被恐嚇的是我？」高閔琳委屈說，不只是她和家人人身安全遭到威脅，就這麼短短幾天期間，臉書也收到不少「網友」針對她個人進行各種外貌羞辱、辱罵、霸凌，以及「無憑無據地指稱我才是自導自演、我是壞人、我什麼壞事做盡」等造謠、抹黑、羞辱、辱罵、以訛傳訛。

高閔琳表示，並不清楚冒用自己姓名寄恐嚇信者究竟為何人，「甚至也不能得知這位要讓我全家變屍塊、署名謝國樑的人，在現實生活當中又是誰」；但深切盼望檢警盡速完成調查，也期盼事情早日水落石出、抓到真正的嫌犯。

高閔琳再次嚴正譴責此類利用造謠、栽贓、抹黑等惡質手段，對他人進行不實攻擊、騷擾、霸凌，以及試圖製造社會對立的不法惡質行為。台灣是民主國家，言論自由受到保障，但假訊息卻不是。

她說，目前尚待檢警偵辦進度，她所報案的部分，尚未接獲偵辦進度的相關消息、並不知悉是何人所為；如查明行為人，將提告。她補充，威脅恐嚇等妨害自由，事涉刑法，是公訴；屆時她會連民事一起告。