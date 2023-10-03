粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘日前痛哭家人遭恐嚇，一度關閉粉專，而經檢調2日逮到許姓恐嚇者後，驚爆竟然是自導自演；法務部長蔡清祥表示，整起事件桃園地檢偵辦中，目前已聲押許男獲准，將持續追查。

蔡清祥指出，整個事件是由桃園地檢署偵辦中，今天凌晨兩點，經過檢察官聲押，法院獲准，後續桃園地檢署檢察官還會積極追查；可能涉及到什麼罪名，則由檢察官按照事實來認定。

蔡清祥補充，事實真相還需要檢察官予以證據來釐清，已經積極偵辦，還會積極追查；所有可能涉及到刑事責任部分，檢察官都會積極查證。