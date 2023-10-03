「Lin bay好油」遭恐嚇是自導自演 蔡清祥這樣回應 10:012023/10/03 中時 游念育 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部長蔡清祥表示，整起事件桃園地檢偵辦中，目前已聲押許男獲准，將持續追查。圖為法務部長蔡清祥3日前往立法院備詢。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘日前痛哭家人遭恐嚇，一度關閉粉專，而經檢調2日逮到許姓恐嚇者後，驚爆竟然是自導自演；法務部長蔡清祥表示，整起事件桃園地檢偵辦中，目前已聲押許男獲准，將持續追查。 蔡清祥指出，整個事件是由桃園地檢署偵辦中，今天凌晨兩點，經過檢察官聲押，法院獲准，後續桃園地檢署檢察官還會積極追查；可能涉及到什麼罪名，則由檢察官按照事實來認定。 蔡清祥補充，事實真相還需要檢察官予以證據來釐清，已經積極偵辦，還會積極追查；所有可能涉及到刑事責任部分，檢察官都會積極查證。 #法務部 #蔡清祥 #Lin Bay好油 #恐嚇 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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