台大醫院外科部日前拍攝影片招募新進住院醫師，提起台大外科，醫師們讚不絕口，除了擁有良好品牌，也有非常充足的資源，學長姐和學弟妹之間關係緊密，宛如一個大家庭。現在台大外科要尋找未來醫學領袖，報名時間至10／5截止。

台大外科部主任陳晉興表示，台大外科有非常好的品牌、教學環境，也有非常悠久、良好的歷史，而且擁有充足的資源。有醫師提到，台大外科最特別的是「一方之霸」的感覺，大家成長不是各自讀書，而是一起討論、學習，學長姐和學弟妹之間關係很緊密，就像一個大家庭。

陳晉興直言，外科醫師和其他科不一樣，「外科每一個動作對病人都是傷害，刀子一劃下去，傷口就在」，希望傷害小一點，但能為病人帶來更多好處。

台大外科對於病人的術後照顧、病房原則以及護理師訓練都相當完整，有醫師坦言，最大的壓力是遇到不會處理的病人，不過在台大外科可以尋求協助的人很多，「累歸累，但其實都蠻快樂，每次回想起來都覺得滿載而歸。」

除了專業以外，良好的生理狀態也很重要，醫師表示，台大在保障住院醫師休息方面蠻制度化，因為有足夠的體力才能照顧病人，醫師也能有時間從事休閒活動，讓工作和生活達到平衡。

陳晉興表示，台大外科營造一個良好的環境，讓年輕醫師在外科學習的時候，都能學到想要做的；另外有世界一流大學是最大特色，一名醫師讚嘆「台大外科每個次專科的老師都非常厲害，一定要到台大外科或心臟外科看看，完全不虛此行。」