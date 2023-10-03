台北地檢署

檢調發現，台灣人民共產黨黨主席林德旺，涉嫌長期接受國台辦政黨局副處長胡春光等官員資助90多萬元，多次在台從事宣揚中共政治立場、並以每人500元代價動員民眾，進行對來台參訪的前美國前聯邦眾議院議長裴洛西等共計20多場陳抗及集會遊行，並指派黨員鄭建炘參選北市議員，並以發放「走路工」及陸製新冠肺炎試劑賄選。

台北地檢署3日依《反滲透法》、《選罷法》及《醫療器材管理法》起訴林、鄭及進口陸製試劑的余聲洪3人，並對林、鄭2人長期在台宣傳共產黨理念參與選舉，在台滲透長達10年，危害我國主權及自由民主憲政秩序，具體求處重刑。

檢方指出，林、鄭2人為台灣人民共產黨黨員，為目前我國唯一使用「共產黨」名義在台合法登記活動的政黨，但2人竟為求大陸官方資助經商，在我國宣傳共產黨理念，長年指受大陸國台辦官員指示、資助，在活動中高舉五星旗、舉辦中共國慶活動、回報我國選舉狀況，並接受陸方指示參選，滲透期間長達10餘年，加上2人否認犯行，犯後態度不佳，向法院具體求處重刑。

起訴指出，林德旺為台商，曾是國民黨黨代表，遭國民黨開除黨籍，2017年成立台灣人民共產黨，擔任黨主席迄今，林以該黨黨主席身分赴陸參加兩岸政商交流會議，多次邀請中共政職人員來台參訪，或率團赴陸參訪接受招待，熟識國台辦政黨局副處長胡春光、副局長趙鋼及雲南省等各省市台辦官員，其中與胡聯繫逾10年，林並自去年7月起擔任山東省人民政府下轄的「政報」傳媒網台灣中心總問，從事對台文宣及參與選舉等滲透活動。

林德旺先於2018年受胡春光及雲南省台辦主任張朝德等人指示參與台南市議員，期間回報參選狀況及資助需求，之後落選，去年指示該黨副主席鄭建炘參選台北市大安文山區市議員，匯款3萬元至鄭帳戶，以每人500元代價動員民眾陳抗，從事競選活動。

去年5月，林德旺接受福建省台辦服務中心主心李忠惠資助廈門寶太生技的新冠肺炎試劑，作為鄭選舉用途，去年8月林德旺利用赴陸參訪期間會晤胡春光等陸方官員，將接受資助1萬美金現鈔帶回台灣，提供鄭作為選舉經費。

林德旺等人利用衛福部開放國人每人可自行向國外進口100劑新冠試劑機會，利用該黨屏東黨部黨員及親友47人為人頭，進口至少4700劑。但林、鄭尚未發放選民前，就被檢調搜索查扣。