家中出現蟑螂怎麼辦？一名網友分享超狂「抓蟑神器」，拿一個寶特瓶裝餿水，然後斜靠在牆面上，一晚就能抓到10幾隻蟑螂，恐怖畫面吸引1.7萬人朝聖狂讚，不少人看呆直呼，這個效果感覺很好，但是抓到了不敢清啊。

一名網友近日在臉書社團《草屯人》上分享，拿一個不要的寶特瓶切一半，將瓶子斜靠在牆上，裡面加入適量的餿水，大約是瓶子的五分之一，就會變成一個抓小強的神器，蟑螂被餿水吸引爬進去以後就出不來了，實測一個晚上就捕獲10幾隻蟑螂。

原PO也補充小技巧，寶特瓶也可以不切開，但是瓶身一定要斜著放，讓蟑螂可以沿著牆面爬進寶特瓶裡面，而裝在瓶子裡面的餿水越臭，抓蟑螂的效果就會越好。

恐怖畫面吸引1.7萬人朝聖，引起大批網友討論，「這是什麼恐怖的實驗」、「裡面的蟑螂是死掉的嗎？不是的話，抓到也不敢清，怎麼辦」、「雖然效果好，但敢放不敢清啊」、「這招確實不錯，我是放飲料或湯」、「隔夜的啤酒也很好用」。

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