西班牙國家氣象局（AEMET）今天表示，西班牙全國各地10月氣溫創下歷史新高，昨天南部高溫更飆至攝氏38.2度，而這樣的反常高溫恐怕還會持續超過一週。

法新社報導，西班牙國家氣象局表示，全國各地的高溫使得9月29日起的3天出現「創紀錄高溫」，南部哥多華省（Cordoba）附近的蒙多羅鎮（Montoro）昨天氣溫一度飆上攝氏38.2度。

過去，西班牙10月的最高溫出現在2014年，當時南部馬貝雅鎮（Marbella）曾出現攝氏37.5度高溫。

西班牙國家氣象局在前身為推特（Twitter）的社群平台X上說：「10月1日時，幾乎整個伊比利半島（Iberian Peninsula）的氣溫，都達到歷年此時的史上最高紀錄。」氣象局表示，近4成氣象站都測得攝氏32度以上的氣溫。

氣象局數據顯示，今天的情況也十分類似，南部城市塞維亞（Seville）氣溫達到攝氏38.1度。

氣象局指出：「但最不尋常的是，這樣異常溫暖的日子還會有好幾天，我們可能還會有長達10天的破紀錄高溫。」

專家表示，儘管西班牙已經習慣會有夏天氣溫飆升的情況，尤其是南部地區，但西班牙卻經歷了更長、更炎熱的熱浪。

西班牙2022年經歷了最炙熱的一年，今年又受到連續幾波熱浪襲擊，甚至早在4月便出現熱浪，加劇了持續的乾旱。

專家指出，一再出現的熱浪持續時間愈來愈長、強度愈來愈大，是氣候變遷的結果。

伊比利半島在歐洲氣候變遷下首當其衝，當地的乾旱和野火變得愈來愈普遍。