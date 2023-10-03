周日（1日）是中秋連假最後一天，台中高鐵站擠滿排隊等自由座的旅客，人龍從站內排到站外，一名男性上班族在網路上發文，要求大學生別在連假搭高鐵，認為大學生不必工作‧，相較於上班族，較有閒暇時間可搭車，呼籲大學生禮讓連假的高鐵票，改買台鐵或客運，這番言論讓一票大學生暴怒。

原PO前天（1日）於論壇《Dcard》表示，大學生空閒時間較多，若有南北來回需求，應改搭台鐵或客運，把高鐵票禮讓給社會人士，他強調自己有車，只是不願意開，若高鐵票漲價，變成現在票價的兩倍，他也買得起，奉勸學生不要坐高鐵。

貼文引發網友抨擊，「對不起！我就是閒到中秋連假來回都能買到對號座的人」、「好唷！這禮拜一樣搭高鐵喲」、「學生搭高鐵有5折，又快又便宜誰不搭」、「時間多就不能搭高鐵喔？自己不早買票沒位子在那邊說什麼啊」、「交通方式也可以情緒勒索我還是第一次見，高鐵是什麼博愛列車嗎？」

另也有人批評原PO，「都出社會了，講話不要像沒讀過書一樣」、「社會人不想擠高鐵麻煩請買商務艙」、「搭不到商務艙就閉嘴啦」、「我是覺得你的邏輯有問題，大眾運輸本來就是誰都能搭，我有錢我為什麼不能拿錢換時間」。