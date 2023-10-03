日本料理店周姓老闆，去年因懷疑妻子與林姓男子外遇，他以毛巾將妻子勒斃，伴屍到上午後，再持刀前往林男工作處企圖刺殺林男，因被奪刀未遂，一審依殺人等罪判刑16年，上訴後，二審台灣高等法院改判刑15年8月。可上訴。

周男去年7月9日凌晨與妻子爆發口角後，到浴室取來毛巾，趁妻子臥床不察，撲上前用毛巾緊勒妻子頸部

周男絞殺妻後伴屍8小時，再到林男公司與對方在騎樓處談判，他拿出預藏的生魚片刀，猛力捅向林男腹部，所幸林男反應迅速，雙手一把握住刀刃處，和周男展開拉扯，最後順利奪刀。