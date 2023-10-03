好萊塢華裔女星白靈穿著風格向來前衛大膽，所到之處都能掀起熱議，一直以來她在好萊塢發展居多，還在社群平台上透露拍攝新劇《Great Kills》並分享乘坐渡船遊覽紐約自由女神像的旅遊心得，只見白靈身穿紅色肚兜，卻驚見兩個凸點，辣翻不少粉絲。

白靈最近在社群平台更新近況，透露自己第一次乘渡輪去看自由女神像，看到哈德遜河氣勢磅礡，鳥兒輕輕飛翔，讓她感到相當愜意。同時，白靈也感謝《Great Kills》劇組，讓她可以拍攝前一天飛到紐約，有多餘的時間可以旅遊，這對她來說意義非凡。

此外，白靈也曬出影片中，只見她身穿紅色肚兜襯托出白皙肌膚，並將隨身包斜背，不過她似乎沒穿內衣，明顯看出謎之凸點，作風豪放的白靈毫不在乎，旁若無人地展示傲人堅挺上圍。

出身藝術世家的白靈，剛出道時是走清純玉女路線，不過之後她想要活出真實的自己，轉型為美艷女星，白靈清楚自己今昔風格迥異，但她泰然接受這些時間的改變，且自信地說，不管是哪個時期的自己都是美的，她雖然喜歡現在的狀態，依舊欣賞當年那個白靈。