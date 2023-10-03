台積電創辦人張忠謀有「台灣半導體教父」之稱譽，他過去曾擔任工研院院長、台積電董事長等職位，一名網友在PTT發布貼文表示，當初張忠謀受邀來台擔任工研院院長，是看上了台灣哪些優點，引發其他網友討論。
有網友在PTT發文表示，當初張忠謀受邀來台擔任工研院院長，是看上了台灣的那些優點，才會願意放棄在美國的好工作、人脈，到台灣重新開始？有沒有八卦？
其他網友紛紛表示，「被德儀架空啊不爽」、「因為在美國公司無法再上一層樓，而台灣可以給他這個機會」、「當時的行政院長孫運璿拜託他來的」、「1985年應孫運璿之邀到台灣」。
張忠謀27歲進入德州儀器公司，當年不過是一家年營業額不到1億美元的小公司，他靠著勤奮努力，36歲升任副總裁，41歲成為全公司第三號人物，公司的一半員工歸他管，44歲時掌管當時世界上最大的半導體事業。張忠謀在德州儀器公司奉獻自己25年青春歲月，後來在1985年應孫運璿、李國鼎等大老之邀，返台擔任工業技術研究院院長，並在56歲時創辦了台積電。
文章來源：PTT
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