許多人習慣隨意盤腿而坐，看似舒服的姿勢卻恐對身體帶來嚴重負面影響。對此，物理治療師指出，盤腿坐會導致髖關節過度旋轉、腰薦椎壓力過大及椎間盤突出風險，使背部容易發炎痠痛，直呼會坐到整組壞光光，不可不慎。

物理治療師「三個字」在臉書專頁「三個字SunGuts」發文表示，因為瑜伽、打坐的影響，盤腿坐經常跟養生聯想在一起，但從解剖構造上來看，此坐姿其實對身體造成很大的負擔。

三個字接著指出，首先盤腿坐會令髖關節過度旋轉，由於雙腳皆極限往內旋轉90度，導致臀肌發炎壓迫到坐骨神經；其次為腰薦椎壓力過大，盤腿時膝蓋高於屁股，造成壓力都往腰部走；最後是椎間盤突出風險，當腰椎過度彎曲就易引發椎間盤突出，進而壓迫到神經。

除了習慣改正外，有沒有什麼方式可降低盤腿坐的傷害？三個字分享，只要坐的時候將屁股墊高，即能減低腰部及髖部的壓力。他並提醒，若真的一直忍不住想翹腳，可能是身體已經長時間發炎了，務必盡快尋求專業協助。

板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓先前也強調，盤腿坐和蹺二郎腿一樣傷身，讓脊椎、關節、韌帶、肌肉都處於不正確的排列，不但容易全身痠痛，還可能引發骨刺、受傷等風險。尤其對腰椎、膝蓋、骨盆和肩頸等部位傷害特別大，需特別留意。