別以為胖子才會體脂肪過高，一名外觀纖瘦的30多歲女子，體脂肪竟飆達33.8%，高出正常值，就醫抽血檢查發現除了三酸甘油酯高外，也有脂肪肝及高血糖問題。女子自曝有做飲食控制，早餐正常吃，晚餐也吃得不多、少澱粉，且還提早吃，至於「每天的午餐」則只喝小杯3分糖珍奶，讓營養師一聽傻了，原來女子每天攝取的熱量雖低，但50%以上都來自脂肪，是其體脂超標的原因。

「體脂肪率」為「體脂肪重量」佔「體重」的百分比，男性體脂肪率正常值約為15~25%，女生約為20~30%，即使體重(BMI)正常，體脂肪若超過標準也是肥胖。

營養師劉怡里在《健康2.0》節目中指出，上述女子BMI（身體質量指數）正常，但體脂肪高達33.8%，整體身形看來「有點像是小青蛙」，屬於四肢纖細、肚子很大的類型。檢驗除了三酸甘油酯較高，還有脂肪肝、空腹血糖超過100 mg/dL的問題。

女子對劉怡里說明其飲食內容，自認吃得很正常，因怕胖而控制飲食，早餐正常吃，晚餐吃得不多、少澱粉，甚至提早吃。然而，最大問題在於她因天氣熱，每天中午就喝杯小杯3分糖珍奶當正餐。劉怡里表示，女子的飲食內容聽起來熱量少，但實際計算飲食中所含的脂肪量竟突破50%（一般要在30%以下），代表熱量雖低但高脂肪，仍有傷身疑慮。

劉怡里進一步點出內臟脂肪「5大高風險因子」一定要小心：

1. 腰圍超標

2. 愛喝手搖飲料：手搖飲中的果糖會增加得到脂肪肝機率。

3. 習慣節食減肥：長期節食會造成體內的瘦素比例降低、飢餓素增加，一旦恢復正常飲食就會特別想攝取高油、高糖食物。

4. 生活壓力大：當壓力荷爾蒙增加時，人會渴望吃高澱粉食物。澱粉也是引起內臟脂肪高及脂肪肝問題的元凶。

5. 停經後婦女：停經後因女性荷爾蒙減少，保護因子變少也會使得內臟脂肪增加，此時除了控制飲食外，還要搭配有氧運動。